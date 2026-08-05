アメリカのトランプ大統領が西部カリフォルニア州ロサンゼルス周辺を訪れる直前に、近郊のゴルフ場で銃を所持していた男が逮捕されていたことが分かりました。アメリカメディアによりますと、逮捕されたのはカリフォルニア州に住む38歳の男です。男は2日、ロサンゼルス近郊の「トランプ・ナショナル・ゴルフクラブ」で写真や動画を撮影しながら、警備態勢を監視しているような様子だったということです。連邦当局から不審な人物が