この6月4日で政権発足1周年を迎えた韓国の李在明大統領。支持率は最近、60％台から50％台へとやや低落傾向にあるが、対照的に上がり続けているのが「株価」だ。KOSPI（韓国総合株価指数）は6月半ば、1年前の約3倍となる9000ポイントを初めて超える急激な上昇ぶりだ。米国などの市場リサーチ会社からは「今年中に1万を超える」という予測も出ている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「最も有利な財テク方法」で「株」が首位