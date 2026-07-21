一緒に暮らしているパートナーが、普通なら当然知っているようなことを知らないとビビる。投稿を寄せた50代女性は、初めて夫と図書館を訪れたときのことを振り返る。女性が館内で借りたい本を選んでいた時のことだった。「私は借りたい本をどんどん取って手に持っていると、一冊増えるごとに夫が不機嫌になるのです。『なんでやろ、嫌やなぁ』と思いながら、『じゃあ借りる手続きしてくるで』と夫に伝えても返事もしてくれません」