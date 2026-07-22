元モーニング娘。の飯窪春菜（31）が21日に放送された日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。グループ活動時代に「適応障害」と診断されていたことを公表した。この日のテーマは「女性アイドルのリアル」。アイドル活動中の半数以上が精神的な不調を抱えていたというデータも紹介された。「アイドルって人からの評価が全てって思っていた」と飯窪。「ファンの人とかマネージャーさんとかからの
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