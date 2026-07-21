女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年7月30日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝老後や子どもの将来を考え、日々節約して貯金に回している人も多いのではないでしょうか。けれど過度な節約は、今回話を聞かせてくれたリナさん（仮名・40代）のように数十倍の出費や驚愕の事態を招くかもしれません……。◆「家計