7月18日、歌手の近藤真彦が、関西ローカルのバラエティ番組『大阪おっさんぽ』（テレビ大阪系）に出演した。番組内で、結婚した当時の心境を振り返る場面があり、注目を集めている。お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有がMCを務める同番組は、毎回2人の “ゲストおっさん” を招き、個性豊かな大阪の街を散歩するもの。「今回は近藤さんと、元大阪府知事でタレントの橋下徹さんがゲスト出演し、天満橋周辺を散歩しました。