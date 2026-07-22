相次ぐトラブルと党内不和が招いた当然の帰結か……。れいわ新選組を創立した山本太郎前参院議員（51）が、代表辞任と政界引退を表明し、同時に大石晃子共同代表（49）ら執行部の解任も明らかにされた。【実際の写真】れいわが「秘書給与問題」の“告発者”に送り付けた「恫喝文書」山本太郎代表のLINE画像も野党担当記者が解説する。「山本氏は辞任の理由として自身の健康問題に加えて、昨年10月の高速道路における速度違反