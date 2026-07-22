Jリーグが“J4”に相当する「Jチャレンジリーグ（仮称）」の設立を検討していることが分かった。関係者によると21日の実行委員会でも議題に上がったという。Jリーグの秋春制移行に伴いアマチュア最高峰のJFLもシーズン移行したが、地域リーグや都道府県リーグは現状で春秋制を維持。環境や運営面から国内のカレンダーを統一することは不可能に近く、Jリーグ参入を目指すクラブを集めたリーグ新設の計画が浮上した。新リーグはJ