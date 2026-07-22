東京・豊島区の住宅に侵入し、ネックレスなど420万円相当を盗んだとして、男4人が警視庁に逮捕されました。被害にあった住宅には、半年ほど前、「ガス点検」を装った人物が下見を行っていた可能性もあるということです。窃盗と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、埼玉県朝霞市のリフォーム会社社員・小菅史弥容疑者（26）と埼玉県新座市の上平龍容疑者（25）、大阪府太子町の渡辺滉章容疑者（20）、そして、犯行時19歳の無職の男（20