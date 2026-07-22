〈「洗剤のオマケ」が大ヒット商品に大化け…4人家族が「年間250万個」を売る“お化けスポンジ”の正体〉から続く一般的なキッチンスポンジが100円台で売られているところ、「1個約400円」と強気の価格設定ながら飛ぶように売れているスポンジがある。父と母、息子2人で経営する（取材当時）小さな企業が売っている「サンサンスポンジ」だ。【写真】「洗剤のオマケ」→爆売れ商品に…1個約400円「サンサンスポンジ」や、手掛ける