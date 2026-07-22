高松西警察署 知り合いの18歳の女性を木刀で脅して金を要求し、暴行を加えてけがをさせたとして、香川県綾川町の男子高校生（17）が22日、傷害と恐喝未遂の疑いで逮捕されました。 高松西警察署によりますと、男子高校生は2026年7月8日午前0時20分ごろ、香川県内の女性の自宅で、木刀で天井を突きながら金を要求しました。女性が要求に応じなかったため、両腕や首をつかむなど暴行を加えて全治1週間のけがを負わせた疑いが