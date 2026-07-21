クレジットカード決済代行会社「全東信」（大阪市）の破産手続きの開始決定の影響で、取引があった飲食事業者の７割近くで資金繰りが悪化していることが、日本飲食団体連合会（東京）によるアンケート調査でわかった。１店舗あたりの事実上の被害額は平均５８万円に上った。調査は１０日から実施しており、２１日午後６時時点で、東京都や大阪府を中心に１６７事業者（計３３４店舗）から回答があった。経営への影響を複数回