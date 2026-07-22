ニチレイのシステム障害について、国際的ハッカー集団が犯行声明を出していたことがわかりました。サイバーセキュリティーの専門会社、日本プルーフポイントによると、ニチレイにサイバー攻撃を行ったのは「ランサムハウス」と呼ばれるハッカー集団とみられています。彼らはインターネットのダークウェブ上に出した犯行声明で、13日にサイバー攻撃を行い、大量のデータを盗み出したと主張しています。盗まれたデータには、請求書な