県警は全裸で高知市内のコンビニに入店したとして20代の男を公然わいせつの疑いで逮捕しました。公然わいせつの疑いで逮捕されたのは自称・高知市大津の無職・久保麗王容疑者（20歳）です。警察によりますと久保容疑者は、7月22日朝4時頃、高知市内のコンビニに入店した公然わいせつの疑いがもたれています。従業員から「全裸の男が店に入ってきて去っていった」と110番通報があり、現場で警察官が防犯カメラの映像を確認している