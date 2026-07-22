昨年9月に重大な発表をした3人組テクノポップユニット「Perfume」。結成から25年の集大成を収めたドキュメンタリー映画が公開中で、“コールドスリープ”の裏側など、貴重な瞬間が描かれている。メガホンを取った佐渡監督に話を聞くと─。【写真】「痩せすぎ？」心配の声も上がった、あ〜ちゃんのノースリーブ姿メジャーデビュー20周年の節目だった'25年、コールドスリープ（活動凍結）を発表した3人組音楽ユニット「Perfume