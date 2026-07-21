政府がガソリン補助金の目安を9月に175円へ見直す案を検討共同通信

政府がガソリン補助金の目安を9月に175円へ見直す案を検討

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ガソリン補助金の目安価格を9月に175円へ引き上げる案が政府内で浮上した
  • 夏休みシーズンが終わる8月以降に補助水準を縮小する方向とのこと
  • 財源不足に備え予備費から数千億円を10月分まで追加する見込みである
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