仲里依紗が、7月22日からスタートするドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）で主演を務める。【写真】「胸元あらわ」過激衣装やNHKらしからぬ“大胆濡れ場”を披露した作品などをじっくり見る同作は、中国で大ヒットした『30女の思うこと 上海女子物語』を原作に、日本版としてリメイクするドラマだ。35歳の女性をリアルに描く恋愛ヒューマンドラマで、仲の他に、のん、深川麻衣らが共演する。フジテレビの連ドラには初主