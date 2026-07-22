中東情勢をめぐる懸念から、22日の外国為替市場では、円安が進んでいます。1986年12月以来、およそ39年7か月ぶりの円安水準となりました。22日の外国為替市場では、円相場は1ドル＝163円台まで下落しました。アメリカとイランによる攻撃の応酬が再び激しくなり、中東情勢への懸念が高まる中、安全資産としてドルを買う「有事のドル買い」が強まりました。また、市場ではアメリカで年内に追加利上げが行われるという見方も強まって