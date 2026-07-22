石川県白山市の社会福祉法人・佛子園が運営する放課後児童クラブで性的虐待が行われていた問題で、21日夜、保護者向けの説明会が開かれました。しかし、再発防止策など十分な説明はないままで、保護者からは不満の声が高まっています。佛子園が運営する白山市内の放課後児童クラブでは、2023年からおととしにかけ、男性支援員の女子児童に対する性的虐待や身体的虐待が明らかになり、施設を運営する佛子園が5月に謝罪。21日夜には