冷凍食品大手ニチレイへのサイバー攻撃の影響で、一部の店舗の営業時間を短縮するなどしていた日本ケンタッキー・フライド・チキンは、きょうから全店舗で通常営業を再開したと発表しました。【映像】全店舗で通常営業を再開したケンタッキーケンタッキーは、システム障害が発生したニチレイの子会社に食材の配送を委託していたため、15日から一部の店舗で営業時間を短縮したり、ウェブサイトからの注文ができなくなったりする