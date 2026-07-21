政府は21日、デジタル社会の実現に向けて取り組む施策を示す重点計画の改定を閣議決定した。自民党が5月に政府に提言した「マイナンバーカードの取得義務化」は、明記しなかった。計画は人工知能（AI）を使って意思決定や業務の進め方を根底から見直す「AIトランスフォーメーション（AX）」を推進し、業務効率化を図ることが柱。松本尚デジタル相は同日の記者会見で、マイナカードの普及状況に関し「順調に右肩上がりになって