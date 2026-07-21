6月30日に東京・池袋東口にオープンした「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」。関東最大級の新店舗として大きく注目を集めているが、7月上旬頃から“脱糞騒動”がSNSをザワつかせていた。「“店内に人の排せつ物が落ちていた”として、真偽不明の投稿がSNSで拡散されたのです。しかも複数回にわたって発生したといい、投稿のなかには店員や清掃員が床を掃除をする様子を収めた画像もありました。ですが現時点では、実際に発生し