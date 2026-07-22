国土交通省東京空港事務所によりますと、午後4時43分頃、羽田からドイツのフランクフルトに向かっていたルフトハンザ航空の便から緊急着陸要請があったということです。原因は異臭ということで現時点で負傷者についての情報はありません。この便には乗客341人と乗員20人が乗っているということで、先ほど羽田空港に着陸しました。