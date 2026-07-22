Netflixで配信されている日本のヤンキー向け恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』のシーズン2が、8月4日から独占配信されることが決定。新たなキービジュアルが発表されたのだが、そこに写る出演者の様子に世間がざわついた。シーズン2は、沖縄の美しい海を望む新たな学校「羅武上等マリーンアカデミー」を舞台に恋愛模様を繰り広げる。14日間にわたり、恋愛に加え、過去の後悔や償い、絆、これからの人生への覚悟など、「生き直す