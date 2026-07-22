値下がり阻む農協の「売り渋り」コメ５キロの価格がようやく3500円を切った。農林水産省の17日の発表によると、全国のスーパーで７月６日〜12日までに販売されたコメ５キロ当たりの平均価格は3403円。販売数量の８割近くを占める銘柄米は3455円。銘柄米の平均価格が3500円を下回ったのは、２年ぶりのことだ。農水省の試算では、’25年産の生産量は747万トンで、需要見通しは691万〜704万トン。’24年の「令和の米騒動」から一転、