スーパーやドラッグストアで、100円台で売られていることがほとんどのキッチンスポンジ。一般的にはこの程度の価格帯が当たり前とされているが、楽天市場では1個400円前後のスポンジが、9年連続で1位を獲得し続けている※。作っているのは社員4人（取材時）のファミリー企業だ。【写真】「洗剤のオマケ」→爆売れ商品に…1個約400円「サンサンスポンジ」や、手掛ける企業をじっくり見る※楽天市場掃除用品スポンジ・たわし・ブ