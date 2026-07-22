北海道富良野市の国道でレンタカーと乗用車が正面衝突した事故で、レンタカーに乗っていた香港から来た女性の死亡が確認されました。事故があったのは富良野市の国道３８号です。７月２０日午後３時すぎ、香港から来た男性が運転する４人が乗ったレンタカーと、男女２人が乗った乗用車が正面衝突しました。この事故で６人全員が病院に搬送され、このうちレンタカーの助手席に乗っていたリン・チー・