マイナ保険証」への移行に伴う暫定措置が７月末で終了します。従来の「健康保険証」は使用できなくなるため、医療機関などを受診する際は注意が必要です。（とよひら公園内科クリニック藤本晶子院長）「初診の時に１０割で一度払って、あとから精算するシステムって知っていますか？」（患者）「それは知らなかったです」札幌・豊平区の内科クリニックです。このクリニックでは７割近い患者が「マイナ保険証」に移行し、そのほ