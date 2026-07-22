再来年に国内初の治験が開始される予定のブタからヒトへの腎臓移植手術に向け、神奈川県鎌倉市の病院がクローンのブタから腎臓を摘出する試験を開始しました。【映像】クローンブタから腎臓を摘出する試験を開始湘南鎌倉総合病院はきのう、ブタから腎臓を摘出する手術を実施し、無事に終了したことを明らかにしました。このブタは、ヒトに腎臓を移植した際の拒絶反応を抑えるよう遺伝子が改変されたクローンです。担当した