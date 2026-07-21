ものまねタレントのホリ（４９）が２１日に自身の「Ｘ」を更新。介護生活について明かした。「Ｘ」を更新したホリは「急遽実家に帰ります。そして、すぐ仕事にいきます。切実な介護問題」と介護の影響でハードなスケジュールで動くことを明かした。父親が亡くなって以来、母親が一人暮らしを送っているという。「高齢者の一人暮らし。見守りカメラ３台。ＡｉｒＴａｇ４機。訪問看護週２。訪問診療隔週１。ヘルパー週１。ケ