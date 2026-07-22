歌手の工藤静香（56）が7月17日、インスタグラムを更新。新幹線で移動中に撮影したポーチの中身やお菓子の紹介をする動画に賛否の声が相次いでいる。【こちらも読む】木村拓哉「吉野家」CMで“迎え舌”が再び話題も…揺るがぬブランド力と高まる夫婦共演の期待工藤は投稿に「こしょこしょ話しで話していたので、聞えないところもあると思いますが 笑 隣のスタッフに聞こえるか聞こえないかの声です」とコメント。周囲に配慮し