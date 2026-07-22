アメリカのトランプ大統領はイランが核関連施設を建設しているとされるイラン中部の山間部を「近く攻撃する」と警告しました。【映像】アメリカ軍による攻撃の様子一方、アメリカ軍は11日連続でイランを攻撃しています。トランプ大統領「その地域を近く、激しく攻撃するだろう。イランは何も対処することはできない」トランプ大統領は21日、イラン中部にあるピックアックス山への攻撃をすると警告しました。イランがこの山の