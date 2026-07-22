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新潟県五泉市でニセ警察詐欺発生、LINEのビデオ通話で「取り調べ」か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 新潟県・五泉市で特殊詐欺被害が発生したと五泉署が7月21日に発表した
  • 新潟県警捜査第二課」を名乗る男がLINEビデオ通話で取り調べを行うと称し
  • 警察手帳を見せて信用させ、現金42万円を口座へ振り込ませたとみられる
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