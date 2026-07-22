高校野球千葉大会・準々決勝、市船橋１−５専大松戸」（２２日、千葉県総合スポーツセンター野球場）今大会の優勝候補対決で、昨夏の甲子園に出場した市船橋は連覇とはいかなかった。初回に先制したが二回以降は得点できず敗退。ナインらは泣き崩れた。試合を最後までけん引したのは四回途中からマウンドに上がったエースの諸岡杜和投手（３年）と篠原颯捕手（３年）だった。県内屈指の強力バッテリーとしてはもちろん、