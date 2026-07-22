7月18日、’20年に亡くなった俳優・三浦春馬さん（享年30）が七回忌を迎えた。同日、三浦さんが所属していた芸能事務所「アミューズ」が運営する「三浦春馬＆STAFF INFO」はXを更新し、《三浦春馬が情熱を注いだ数多くの作品が、これからも皆様の日々を温かく照らし続けることを、心から願っています》と追悼の言葉を綴った。’97年にNHKの連続テレビ小説『あぐり』で子役として芸能界デビューを果たした三浦さん。その後、’06年