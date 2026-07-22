ネイマール、ケガを理由に所属クラブの試合を欠場→ポーカーの大会に出場SOCCER KING

ネイマール、ケガを理由に所属クラブの試合を欠場→ポーカーの大会に出場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ネイマールがコンディション調整を理由にサントスの試合を欠場した
  • 欠場中にサンパウロで開催中のポーカー大会『BSOP Winter』に出場したとのこと
  • 昨年も同大会に出場し、29位で約170万円の賞金を獲得していたという
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