ことし上半期の貿易統計で、去年の同じ時期と比べ中東からの原油の輸入量がおよそ26パーセント減少したことが分かりました。財務省が22日朝に発表したことし上半期の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、1兆144億円の赤字となりました。また、中東情勢の緊迫化によるホルムズ海峡の事実上の封鎖が影響し、中東からの原油の輸入量は、去年の同じ時期と比べて26.4パーセント減少、主にナフサが占める揮発油の