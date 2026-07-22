栃木県は22日、同県大田原市の男性（85）が、熱中症の疑いで21日に死亡したと発表した。消防によると21日午後2時15分ごろ、ビニールハウス内で男性が倒れているのを息子が見つけ、119番した。搬送先の病院で死亡が確認された。ハウス内は非常に暑くなっていたという。21日は県内に、熱中症警戒アラートが出されていた。大田原市にある気象庁の観測点では、最高気温35.8度を記録し猛暑日となった。