北海道中富良野町の観光農園「ファーム富田」で名物のラベンダーが見頃を迎え、国内外の観光客が一面紫色の景色とさわやかな香りを楽しんでいる。見頃は今月いっぱいまでという。約５ヘクタールの畑には５品種、約６万株が植えられている。観光客は大型バスや乗用車で訪れ、思い思いのポーズを取りながら記念撮影をしていた。旅行で初めて訪れたという浜松市の主婦（７１）は「いいにおいがして感動した。想像していたよりも広