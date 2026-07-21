「週刊文春」が報じた、皇室典範改正案をめぐる三笠宮彬子女王（44）の過去の発言と皇位継承問題。Yahoo!ニュースのコメント欄（ヤフコメ）には、改正案の進め方や男系維持の是非をめぐり、さまざまな意見が寄せられている。【画像】麻生太郎氏の妹でもある信子さま三笠宮彬子さま©時事通信社改正案の概要と彬子さまの発言皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は、（1）女性皇族が婚姻後も身分を保持する、（2）旧宮家の