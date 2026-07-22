特殊詐欺拠点が乱立し、国際的な批判を浴びている東南アジアの国、カンボジア。同国内務省によると、6月の前半だけで16か国の外国人、1332人を拘束。依然として詐欺組織と当局のイタチごっこが続いているようだ。【実際の写真】カンボジアで中国人詐欺師が使用している「テレグラム」の投稿画像、詳細な手引きも投稿されていた大手紙の国際部記者は、その内情をこう明かす。「拘束者のなかで最も多いのが中国人です。単純に人