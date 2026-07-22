7月20日に放送がスタートしたテレビドラマ『GTO』（フジテレビ系）の内容が波紋を呼んでいる。「『GTO』は俳優の反町隆史さん演じる、元暴走族の破天荒な熱血教師・鬼塚英吉が生徒たちに体当たりで向き合う姿が描かれています。1998年に放送されて大ヒットし、ドラマ内で共演した反町さんと女優の松嶋菜々子さんが実際に結婚に至った点も話題を集めました。これまで単発のスペシャルドラマの放送や映画化がなされてきましたが