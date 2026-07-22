ベッドに寝そべる女性：「あなたはアジア人が好きですか？」容疑者の男：「はい」【写真を見る】遺体が押し込まれ、草の中で発見されたスーツケース、46歳の容疑者と手を繋いで歩く17歳の被害者男は、SNSでベッドで寝そべり思わせぶりな投稿をしていたアジア系と思われる女性に、こう反応していた。6月27日、タイのビーチリゾート・パタヤで、タンチャノック・ドンホームラさん（17）の遺体がスーツケースの中から裸の状態で発