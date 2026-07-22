２２日にさいたま市南区で行われたプロ野球ファーム・リーグ（二軍戦）の千葉ロッテマリーンズオリックス・バファローズ戦で、複数の選手が熱中症の症状を訴え、異例のノーゲームとなった。ロッテの和田康士朗外野手（２７）が四回の打席後にベンチで体調不良を訴え、病院に救急搬送された。試合開始時の正午の同市の気温は３６・７度で、午後２時２４分には今年最高となる３９・１度まで上昇した。