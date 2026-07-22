「うっせぇわ」を作詞作曲したシンガーソングライターで音楽プロデューサーのsyudouが21日放送のABCテレビ相席食堂」（火曜後11・10）に出演。同曲誕生秘話を明かした。今回は同局の「ABCお笑いグランプリ」にゆかりのある人物が相席旅。2026年大会のテーマソングを手掛けたsyudouが大阪・住吉大社を旅した。AdoからいきなりDMが来て、デビュー曲「うっせぇわ」の作詞作曲を担ったという。「デビューということなので、パ