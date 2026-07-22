1ドル＝163円台まで円安が進む中、片山財務大臣が改めて市場をけん制しました。【映像】片山大臣「我々のスタンスは全く変わりません」片山財務大臣「いつでも必要に応じ措置を取ります。我々のスタンスは全く変わりません」片山財務大臣は22日、急激な円安が進む為替相場へのスタンスは変わらないとし、「いつでも果断な措置をとる」とした先週の方針を維持していると説明しました。外国為替市場では、21日深夜から1ドル＝1