お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之さんが、22日早朝、自身のXを更新。手術のため入院することを報告しました。【写真を見る】【 ウエストランド・井口浩之 】「鼻中隔弯曲症」「肥厚性鼻炎」「慢性扁桃炎」公表入院・手術へ「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します！！！」井口さんは「鼻と喉のダブル手術で、しばらく入院します！！！」と明かし、「ではっ！！」とつづっています。同日、所属事務所・タイタンも公