東京消防庁管内で21日午後9時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、3歳から103歳までの男女261人(暫定値）でした。人数を毎日公表するようになった2022年以来、過去最多の人数です。また、重症者は男女10人にのぼりました。東京都心では21日、ことし最高の36.4度を記録し、2日連続の猛暑日となっています。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけ