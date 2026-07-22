「改正皇室典範が7月17日の参議院本会議で成立したことを受け、政府は21日の閣議で公布を決定しました。今月中に正式に公布され、3カ月後に施行される見込みです。しかし、“男系男子”にこだわる高市政権の意向を強く反映した内容に、衆参ともに全会一致とはなりませんでした」（全国紙政治部記者）結婚後の女性皇族が皇族の身分保持する策と、旧宮家の男系男子を養子縁組で皇族に迎える策を柱とした改正皇室典範。しかし、特に賛