福岡県うきは市の農園で、収穫直前の梨およそ5000個が盗まれているのが見つかりました。被害に遭った農家は、去年も同様の被害に遭っていて、再起を図ろうとしていた矢先の出来事でした。 ■梨農家・佐々木浩喜さん「またかっていうのと、自分の油断。」福岡県うきは市で梨を育てる佐々木浩喜さんです。22日、梨園を訪ねました。■中村安里記者「この辺り、梨の実がほとんどありません。」佐々木さんは、7月12日から17日にか